Nuovi spazi per gli “Ex Allievi del Collegio San Vincenzo”, siglato l’accordo

E’ stato sottoscritto stamani (26 ottobre) in Municipio, alla presenza del vicesindaco Elena Baio, l’accordo con il quale l’Asp “Collegio Morigi – De Cesaris” ha ceduto in comodato d’uso gratuito all’”Associazione Ex Allievi del Collegio San Vincenzo f.s.c. di Piacenza” uno dei locali posti al pianoterra dell’edificio di via San Vincenzo 4, sede della residenza universitaria inaugurata, dopo lavori di restauro e riqualificazione durati oltre tre anni, nel gennaio scorso.

A sancire l’accordo e ad apporre la firma al documento, sono intervenuti l’amministratore unico dell’Azienda di servizi alla persona Giuseppe Brianzi e il presidente dell’associazione, Giuseppe Ticchi. Erano inoltre presenti, Maria Allovisio direttore dell’Asp e Agostino Porcari, consigliere del sodalizio degli ex allievi del collegio. Oltre alla messa a disposizione degli Ex Allievi del Collegio di un ampio ufficio prossimo all’ingresso della struttura, l’accordo contempla l’eventuale disponibilità (previa richiesta) di altri spazi, per un massimo di dodici volte all’anno. Inoltre l’associazione si impegna a organizzare almeno due eventi di evidenza pubblica all’anno presso la sede del Collegio San Vincenzo. A tal proposito, il presidente Giuseppe Ticchi ha anticipato che l’associazione sta già mettendo a punto i dettagli di un evento, da tenersi tra fine novembre e metà dicembre in collaborazione con il Comune di Piacenza, che coinvolgerà tutti gli allievi, sia ex che nuovi.

Nel corso dell’incontro, al vicesindaco Elena Baio è stato comunicato che tutti gli ex allievi del Collegio San Vincenzo fanno ora riferimento alla nuova e unica associazione presieduta dall’ing. Giuseppe Ticchi, e non più a due diversi sodalizi come nel recente passato. Immutato rimane comunque l’obiettivo dell’associazione, ovvero quello di essere utile al territorio piacentino mettendo a frutto le esperienze sul versante socio-culturale degli ex allievi del collegio che, ad oggi, risultano più di ottocento. Baio ha espresso la sua “soddisfazione sia per la concessione da parte dell’Asp dello spazio a beneficio delle attività del sodalizio che per la ritrovata unità sul versante associativo”. E ha inoltre manifestato “la totale disponibilità sua e dell’Amministrazione per contribuire, al fianco dell’Associazione Ex Allievi del Collegio San Vincenzo, all’organizzazione dell’evento in programma entro la fine dell’anno”.