Nure Volley, per l’U16 giornata di test congiunti in vista dell’esordio in campionato

Nei giorni scorsi l’Under 16, targata Nure Volley, ha sostenuto a Castel San Giovanni alcuni test congiunti in vista dell’inizio di stagione nel campionato territoriale Fipav Piacenza.

Una prova di rilievo per capire lo stato d’animo della squadra per l’inizio della stagione. “E’ stata una giornata molto fruttuosa in previsione dell’inizio del campionato. Le ragazze, durante questi allenamenti, hanno dimostrato di comportarsi molto bene, anche in situazioni difficile, sia tecnicamente che tatticamente. Sono molto soddisfatto” commenta coach Arturo Califano.