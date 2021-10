Qualche nuvola e possibili piogge ad alta quota nei prossimi giorni a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, giovedì 21 ottobre è attesa una giornata nuvolosa in pianura e con rovesci sparsi sui rilievi. Temperature minime tra 10 gradi sui rilievi e 12 gradi in pianura. Massime del pomeriggio tra i 14 gradi sui rilievi e i 20 gradi in pianura. Sulle montagne piacentine sono attesi anche forti venti e per questo la Protezione Civile Emilia Romagna ha emanato un’allerta meteo di colore giallo. “Per la giornata di giovedì 21 ottobre – si legge nel bollettino – sono previsti venti di burrasca (62 – 74 km/h) lungo il crinale appenninico. Si segnalano inoltre, sulla zona appenninica, precipitazioni che localmente potranno assumere carattere di rovescio o temporale”.

Migliora il quadro meteorologico venerdì 22 ottobre: previsto sereno o poco nuvoloso sia in pianura che sui rilievi. Temperature in lieve diminuzione, tra i 7 gradi sui rilievi e gli 11 gradi in pianura di minima; massime tra i 15 gradi sui rilievi e i 19 gradi in pianura.