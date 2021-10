Obbligo Green Pass, open day vaccinale il 16 ottobre

Per rispondere alle molte richieste di vaccinazione arrivate in questi giorni, dovute con ogni probabilità all’introduzione dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, l’Azienda Usl di Piacenza ha deciso di attivare una nuova e ulteriore giornata di Open day espressamente dedicata alle persone che vogliono ricevere la prima dose di vaccino anti Covid-19.

L’appuntamento è per sabato 16 ottobre, nella sede vaccinale di Piacenza (ex Arsenale, qui https://www.covidpiacenza.it/wp-content/uploads/2021/01/Piacenza_vaccinazione_anticovid-scaled.jpg le coordinate per raggiungere il centro). Dalle ore 14 alle 17 e 30 sarà possibile presentarsi in libero accesso per ricevere la prima dose. Per rendere più fluida l’accettazione, si richiede la compilazione preventiva del consenso informato e della scheda anamnestica, scaricabili qui www.covidpiacenza.it/vaccinazione-contro-il-covid-a-piacenza/. Si ricorda che è necessario presentarsi con la tessera sanitaria e un documento d’identità.