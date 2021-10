Officine Gutenberg al Salone del Libro di Torino

Officine Gutenberg torna al Salone del Libro di Torino, dal 14 al 18 ottobre.

La cooperativa sociale, editrice di PiacenzaSera.it, è presente nello stand dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, con le ultime pubblicazioni fresche di stampa: le guide rivolte alla scoperta della provincia di Piacenza, a piedi o in bcicletta, e alcuni prodotti Print Different. Un’occasione importante, quella del Salone del Libro, non solo per far conoscere la realtà piacentina, ma anche per confrontarsi, scoprire le ultime novità nel mondo dell’editoria e trovare nuove idee.

Il tutto aspettando la nuova edizione di Profondo Giallo: stasera in Fondazione l’anteprima con Stefano Tura e il suo ultimo libro “Jack in back”.