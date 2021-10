Oggi a Roma i sindacati piacentini alla manifestazione contro i fascismi

Da Piacenza a Piazza San Giovanni a Roma, per contribuire a dare un grande segnale di unità contro ogni forma di violenza; per vincere la battaglia per il bene comune, la democrazia e la libertà personale, collettiva e associativa che il sindacato ha sempre combattuto.

Anche i sindacati piacentini saranno presenti, sabato 16 ottobre, alla manifestazione contro i fascismi organizzata nella Capitale dopo l’assalto alla sede della Cgil della scorsa settimana.

“C’è solo un vaccino contro il virus del fascismo, dell’intolleranza e del menefreghismo -, sottolinea Michele Vaghini, Segretario generale Cisl Parma Piacenza -: il rispetto della legge e del bene comune. Anche per questo oggi siamo a Roma: per la pace sociale e per lo sviluppo di un modello nuovo di economia sociale e solidale, fondato sul lavoro dignitoso e svolto in sicurezza”.

