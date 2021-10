Oggi il protocollo con Comune, Fondazione e Camera di Commercio per i 900 anni della Cattedrale

Novecento anni dalla fondazione della Cattedrale, è il giorno della firma del Protocollo d’intesa tra la Diocesi di Piacenza – Bobbio, il Comune di Piacenza, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Camera di Commercio di Piacenza, per sancire l’impegno congiunto finalizzato alle promozione del patrimonio storico, artistico e religioso della città e della provincia in occasione dell’importante anniversario.

Dopo l’apertura dell’anno giubilare lo scorso 14 ottobre, prenderanno il via numerosi eventi culturali per celebrare l’importante ricorrenza, i cui festeggiamenti proseguiranno per tutto il prossimo anno. Alla firma del protocollo intervengono vescovo Adriano Cevolotto, Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Filippo Cella, commissario straordinario della camera di Commercio di Piacenza, e Manuel Ferrari, direttore Ufficio Beni Culturali della Diocesi.