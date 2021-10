Operaio ferito alla centrale Casella, soccorso nel laghetto artificiale

Infortunio sul lavoro intorno alle 17 di lunedì nel laghetto artificiale dietro alla centrale elettrica La Casella di Castel San Giovanni (Piacenza).

Ferito un operaio di 54 anni, caduto da una imbarcazione dopo averla messa in moto: secondo una prima ricostruzione dei fatti, le lame dell’elica hanno investito l’uomo alle gambe. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’auto infermieristica del 118 di Castelsangiovanni, con il supporto di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni: dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso di Piacenza. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri.