Pallavolo Sangiorgio a punteggio pieno: rimonta vincente contro Rubierese (1-3)

La prima trasferta stagionale sorride alla Pallavolo Sangiorgio che supera in rimonta l’ostica Rubierese Volley per 3-1 e fa gioire coach Capra alla sua panchina numero 60.

Le piacentine, sul difficile campo reggiano, conquistano tre punti e restano a punteggio pieno in classifica, con due vittorie in altrettante gare nel girone G del campionato di B2. Le albicelesti partono con Salimbeni-Hodzic, Tonini-Marc, Zoppi e d’Adamo, Tacchini libero; l’inizio gara è equilibrato, 8-8, poi la squadra di casa allunga sul 18-15 costringendo coach Capra a fermare il tempo. Alcuni errori della Sangiorgio regalano l’allungo a Rubiera (21-15) che chiude il primo set sul 25-19. Nel secondo entrano Gilioli per Hodzic, con Tonini spostata in posto e Molinari per D’Adamo: la squadra piacentina parte con una marcia diversa (5-14) e chiude 14-25. La musica non cambia nei successivi due set: la Pallavolo Sangiorgio non permette alle avversarie di rientrare in gara e chiude l’incontro vincendo 9-25 e 10-25.

Rubierese Volley-Pallavolo Sangiorgio 1-3 (25-19, 14-25, 9-25, 10-25)

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini, Gilioli 9, Molinari 13, Galelli, Salimbeni 5, Tonini 18, Viaroli (L), Zoppi 10, Hodzic 1, Marc 10, D’Adamo 2. All.: Capra.

Risultati: Volley Stadium Mirandola-Volley Galaxy Inzani 3-0 (27-25, 25-23, 25-20; Rubierese Volley-Pallavolo Sangiorgio 1-3 (25-19, 14-25, 9-25, 10-25); Arbor Interclays-Tieffe Serv. San Damaso 2-3 (25-27, 29-27, 23-25, 25-20, 15-7); Linea Saldatura Volley Academy Modena-Tomolpack Marudo 0-3 (16-25, 11-25, 21-25); Ass. Sport. Corlo-Ltp Vap Uyba Piacenza 3-0 (25-9, 25-9, 25-14). Riposa Cr Transport Ripalta Cremasca.

Classifica: Pallavolo Sangiorgio, Tomolpack Marudo, Ass. Sport. Corlo 6 punti; Arbor Interclays 5; Volley Stadium Mirandola 3; Cr Transport Ripalta* 2; Rubierese Volley, San Damaso* 1; Galaxy Inzani Volley, Vpa Uyba Ltp Piacenza, Volley Academy Modena, 0. * Una gara in meno.