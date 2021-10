Pallavolo Sangiorgio, ecco i numeri di maglia per la nuova stagione

La Pallavolo Sangiorgio rende noti i numeri di maglia per la stagione 2021/2022. A pochi giorni dal debutto in campionato, la formazione piacentina ufficializza la numerazione per il prossimo campionato di B2, il terzo consecutivo della sua storia.

Rispetto alla scorsa stagione cinque delle sei confermate mantengono lo stesso numero di maglia ovvero Micaela Perini (3), Arianna Molinari (7), Greta Galelli (8), Valentina Zoppi (14) ed Alisa Hodzic (16). Cambia il libero Laura Tacchini che dal 17 passa al numero 1. Per quanto riguarda i nuovi volti la schiacciatrice Diana Marc eredita il 17 da Tacchini, ma in un certo senso lo conserva visto che nelle ultime stagioni l’ha avuto a Campagnola e ad Alseno mentre l’alzatrice Anna Salimbeni, la schiacciatrice Giulia Gilioli e Maria Chiara D’Adamo confermano rispettivamente il 9, il 6 ed il 18 della scorsa stagione quando vestivano le maglie di Soverato, Vap ed Alseno. Il numero 13 è stato preso da Elisa Viaroli mentre il 2 da Chiara Errico. Da una Chiara all’altra, cambia, invece, Tonini che al ritorno in maglia Sangiorgio prende il 10. Alla sua prima stagione in albiceleste (2019/2020) aveva il 12.