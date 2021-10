Pallavolo Sangiorgio, Gilioli “Mi farò trovare sempre pronta quando scenderò in campo”

Il successo per 3-1 in terra cremonese contro il team dove gioca l’ex Lydia Andreani, è un nuovo passo nella preparazione precampionato della Pallavolo Sangiorgio, in vista del debutto in campionato, calendarizzato per sabato 16 ottobre (ore 18) contro la Volley Academy Modena.

Giulia Gilioli, giovane schiacciatrice piacentina, analizza la vittoria nell’allenamento congiunto contro la Tecnimetal Piadena, squadra di pari categoria, ma inserita nel girone D. “Contro Piadena abbiamo disputato un’ottima partita, giocato da squadra dandoci una mano. Si sono visti dei miglioramenti nel gioco e negli automatismi. Abbiamo difeso tanto e attaccato altrettanto bene, facendo pochi errori”. Un test proficuo per il futuro prossimo che ha messo in vetrina la crescita di Giulia Gilioli, nipote d’arte (la zia paterna Elisabetta ha giocato molte stagioni in serie A). “Sono una delle più giovani – prosegue -. Mi trovo davvero bene, le compagne sono sempre pronte ad aiutarmi e darmi consigli che io accetto sempre molto volentieri. Lo staff è ottimo molto preparato e pieno di obiettivi per la stagione”. Obiettivi chiari. “Voglio darmi più continuità e continuare a migliorare sia tatticamente che tecnicamente. Quelli del campionato sono di farmi trovare sempre pronta offrendo il mio aiuto alla squadra” conclude.

Il prossimo ed ultimo impegno precampionato della Pallavolo Sangiorgio sarà il torneo Mio Volley a Gossolengo (Piacenza), in semifinale Giulia Gilioli e compagne sfideranno il Lemen Volley, squadra bergamasca di B1, delle gemelle Emma e Michela Malinov (sorelle minore di Lia, alzatrice della nazionale italiana). Le altre partecipanti saranno le padrone di casa del Fumara ed il Busnago Volley.