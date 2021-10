Pallavolo Sangiorgio ospite della Rubierese Volley. Coach Capra fa 60 panchine

Prima trasferta stagionale per la Pallavolo Sangiorgio nel campionato nazionale di serie B2 (girone G). Domenica 24 ottobre il team albiceleste sarà ospite della forte Rubierese

La Pallavolo Sangiorgio sul difficile campo reggiano cercherà di conquistare la seconda vittoria in campionato, proseguendo il percorso iniziato al debutto contro la Volley Academy Modena, sconfitta in tre parziali. “Sarà una partita complessa, la prima fuori casa ed in un palazzetto molto grande – spiega coach Matteo Capra – contro una delle candidate ai primi posti della classifica. Cercheremo di fare la nostra pallavolo, una vittoria potrà darci uno stimolo morale. Hanno perso la prima gara e devono cercare il loro assetto ideale, noi giocheremo per portare a casa più punti possibili”. Nel debutto la Rubierese è stata sconfitta al tiebreak dalla neopromossa Cr Transport Ripalta sprecando un vantaggio di due zet a zero. Dunque la squadra di coach Paolini vorrà cercare il riscatto e conquistare la prima vittoria in campionato

Ex, e precedenti – Valentina Zoppi, centrale della Pallavolo Sangiorgio ha giocato a Rubiera per due stagioni dal 2018 al 2020. Piacentine e reggiano si sono sfidare più volte nei tornei regionali, l’unico precedente in B2 è stato giocato nella stagione 2019/2020, esattamente il 22 dicembre 2019 ha visto imporsi la Rubierese per 3-0. La gara di domenica avrà un sapore particolare per coach Matteo Capra che raggiunto l’importante traguardo delle 60 panchine con la Pallavolo Sangiorgio; sessanta panchine equamente divise 30 in serie C (2018/2019) e 30 in B2 (dal 2019 al 2021 e di mezzo una pandemia) con un bilancio di 37 vittorie e 23 sconfitte. La prima risale, invece, al 13 ottobre 2018: successo esterno per 0-3 contro la Ltp Vap.

Arbitri – Dirigeranno l’incontro Federico Scarpulla e Andrea Pentassuglia. Fischio d’inizio alle 17.30.

Serie D – Venerdì sera alle 21 la Prefabbricati Valtidone Sangiopode debutterà tra le mura amiche del palazzetto sport di Podenzano affrontando nel derby piacentino il Team 03 nella seconda giornata di campionato.

Programma: Volley Stadium Mirandola-Volley Galaxy Inzani; Rubierese Volley-Pallavolo Sangiorgio; Arbor Interclays-Tieffe Serv. San Damaso; Linea Saldatura Volley Academy Modena-Tomolpack Marudo; Ass. Sport. Corolo-Ltp Vap Uyba Piacenza. Riposa Cr Transport Ripalta Cremasca.

Classifica: Pallavolo Sangiorgio, Arbor Interclays, Tomolpack Marudo, Ass. Sport. Corlo 3 punti; Cr Transport Ripalta 2; Rubierese Volley 1; Galaxy Inzani Volley, Volley Stadium Mirandola, Vpa Uyba Ltp Piacenza, Volley Academy Modena, San Damaso* 0. * Una gara in meno.