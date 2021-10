Pallavolo Sangiorgio si impone nel test amichevole contro Piadena (1-3)

In vista del debutto nel campionato nazionale di serie B2 (girone G) procede a vele spiegate la preseason della Pallavolo Sangiorgio.

Nel pomeriggio di sabato 2 ottobre la squadra di coach Matteo Capra ha affrontato le pari categoria del Volley Piadena, squadra cremonese inserita nel raggruppamento D, vincendo per 3 parziali ad uno. Il tecnico piacentino ha colto l’occasione per far ruotare tutto il roster, in un test proficuo per i prossimi impegni che vedranno la Pallavolo Sangiorgio partecipare ad un torneo a Gossolengo contro formazioni serie B1. Contro Piadena è stato un test importante contro una squadra di alto profilo per capire come sta procedendo la preparazione in vista della prima di campionato, fissata per sabato 16 ottobre alle 18 al PalaSagiorgio contro la Volley Academy Modena.

Tecnimetal Piadena-Pallavolo Sangiorgio 1-3 (24-26, 20-25, 14-25, 25–22)