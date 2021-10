Pattinaggio artistico, oro mondiale per il piacentino Alessandro Bozzini

Ancora uno straordinario risultato per lo sport piacentino. Alessandro Bozzini, con Alice Piazzi, ha conquistato la medaglia d’oro nelle Coppie artistico Junior a i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico ad Asuncion, in Paraguay. La coppia azzurra è salita sul gradino più alto del podio con 136.96 punti, davanti ai compagni di team Aurora Ghiroldi e Alex Bonera, con 100.58, e agli argentini Milena Geraldine Azzara ed Esteban Nicolas Alvarez, con 81.23 punti. Una competizione iridata che l’Italia ha chiuso in testa al medagliere, con undici ori, dodici argenti e tredici bronzi.

Per Bozzini, classe 2003, cresciuto nella società piacentina Lepis ed ora tesserato per la Polisportiva Salsese, si tratta di una grande conferma, dopo l’oro ottenuto un mese fa, sempre in coppia con la bolognese Piazzi, al campionato europeo a Riccione.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO BARBIERI – “Una grandissima impresa che premia il talento di un giovane campione e che ci rende tutti molto orgogliosi”; così il Sindaco Patrizia Barbieri e l’Assessore allo Sport Stefano Cavalli salutano lo straordinario successo conquistato da Alessandro Bozzini nei Mondiali di pattinaggio artistico rotelle. “Dopo la vittoria agli europei di inizio settembre”, sottolineano Barbieri e Cavalli, “il successo di oggi ai Mondiali, in coppia con la sua partner Alice Piazzi, è la migliore e più emozionante conferma delle grandi qualità tecniche e della straordinaria maturità di Alessandro. A lui, ai suoi tecnici, coreografi e tutti collaboratori esprimiamo le congratulazioni di tutta la città, in attesa di poterlo salutare al suo rientro a Piacenza”.