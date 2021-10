Perde il controllo del camion in tangenziale e abbatte un palo, auto sfiorata

Perde il controllo del camion e finisce contro un lampione di illuminazione abbattendolo. E’ successo nella tarda mattinata del 19 ottobre lungo la tangenziale Sud di Piacenza, all’altezza dello svincolo per il quartiere Farnesiana.

Intorno alle 12 e 45 l’autoarticolato, che aveva appena imboccato la rampa di uscita in direzione della Galleana, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, ha iniziato a sbandare e ha abbattuto un grosso palo di illuminazione di oltre 20 metri di altezza e quasi uno di circonferenza.

Nel precipitare al suolo, il palo di metallo, ha sfiorato una Lancia Y sulla quale si trovavano due persone che sono rimaste miracolosamente illese. La rampa è stata chiusa al traffico a causa del palo rimasto di traverso lungo la carreggiata.

Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, con l’autogru, per la messa in sicurezza. Attivati anche i sanitari della Croce Bianca che hanno medicato l’autotrasportatore per alcune escoriazioni ad un braccio.