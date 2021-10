Perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro un palo della luce. E’ accaduto poco dopo le 23 di martedì 26 ottobre, in via Trebbia a Piacenza.

Il lampione, pericolante, è stato messo in sicurezza da una squadra dei vigili del fuoco, intervenuti anche per disalimentare l’auto – una Kia Sportage – a gpl. Illeso il conducente. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale; in supporto anche una volante della questura. Sul posto i tecnici di Enel per effettuare la riparazione.