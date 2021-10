Pergolettese-Piacenza, trasferta a Crema con il Club “Vecchio Cuore Biancorosso”

Il Club “Vecchio Cuore Biancorosso”, in occasione della partita Pergolettese-Piacenza di domenica 3 ottobre, organizza macchinate per seguire i biancorossi. Il ritrovo è fissato alle ore 12.45 presso il Bar Lupin 3.0 di via Martiri della Resistenza n°9, con partenza alle 13.

Il direttivo del club fa sapere che chi avesse bisogno di un passaggio può aggregarsi scrivendo alle pagine Facebook e Instagram del club, in modo da organizzarsi con i posti ed invita i tifosi a seguire la squadra in questa trasferta vicina.