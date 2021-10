Piace, i risultati delle giovanili. La Primavera supera il Fiorenzuola nel derby

Il fine settimana del settore giovanile biancorosso si è aperto con la vittoria della Primavera 4 di mister Tretter che si è imposta 3-2 sul Fiorenzuola, vincendo così la terza gara consecutiva e confermando la prima posizione a punteggio pieno nel girone.

Turno di riposo per l’Under 17 di Giacobone e l’Under 15 di Bertolini. L’Under 17 femminile conquista la prima vittoria in campionato superando in casa per 6-0 il Ravenna Women. Le ragazze di mister Imprezzabile sono state trascinate da Beatrice Riva, autrice di un poker, mentre le altre due reti sono state realizzate da Bottini e Chiesa. Vittoria anche per la squadra femminile Under 15 di mister Luzi che espugna il campo del Real Sala Bolognese e si conferma a punteggio pieno dopo due giornate: 1-5 il risultato finale con le reti biancorosse realizzate da Atria, autrice di una doppietta, Lomi, Teodori e Ferrari. L’Under 14 di mister Chierici va in svantaggio per tre volte contro l’Imolese, ma rimonta in tutti e tre i casi grazie alle reti di Herzuah, Spelta e Hohota chiudendo il match con un pareggio per 3-3. Arriva invece una sconfitta per l’Under 13 biancorossa contro i pari età del Parma che si impongono 0-4 (risultato FIGC).

“Siamo soddisfatti di questo primo approccio di stagione – commenta Pietro Rancati, responsabile dell’area tecnica del settore giovanile biancorosso -. Sicuramente balza all’occhio l’ottimo avvio della Primavera per cui è determinante il percorso che la maggior parte della rosa ha fatto all’interno della società da più anni, si tratta di un gruppo ben amalgamato tra 2003 e 2004. Stessa cosa vale per l’Under 17, con la quale abbiamo voluto concludere un biennio di lavoro per le annate 2005 e 2006 in continuità con l’allenatore che li aveva guidati in Under 15, ovvero Mattia Giacobone, che si è guadagnato sul campo questa promozione. Una scelta che persegue l’obiettivo che ci poniamo come società, ovvero quello di creare un percorso importante e duraturo per ogni nostro singolo tesserato, che sia giocatore, allenatore o collaboratore: pochi cambiamenti tra un anno e l’altro e tanta continuità anche tra le guide tecniche, e promozioni a primi allenatori di collaboratori storici o che hanno fatto un percorso da vice. La conoscenza interna tra le figure di riferimento la riteniamo fondamentale per instaurare un lavoro competente, sereno e continuativo. In più, quest’anno saremo molto presenti in tema di Formazione online e sul campo con le nostre affiliate, percorso già iniziato qualche settimana fa con il G.S. Cadeo”.

PRIMAVERA 4

PIACENZA CALCIO vs FIORENZUOLA 3-2

PIACENZA: Galletti, Cloralio, Borsatti, Ghisoni, Ruiz; Ziliotti (79’ Riva), Villoni, Boffini; Russo, Grossi (79’ Compaore), Hrom (85’ Fedeli). All. Tretter

FIORENZUOLA: Maini; Parenti, Marmiroli, Maselli, Bernardi; Caffara (58’ Cecere), Colleoni (76’ Arcopinto); Anelli, Giallombardo (74’ Kashari), Kashari (58’ Spagnolo); Guglielmetti (74’ Gnocchi). All. Turrini

MARCATORI: 49’ Hrom; 52’ Ruiz; 60’ Guglielmetti; 72’ Grossi; 90’ Anelli

UNDER 17 FEMMINILE

PIACENZA CALCIO vs RAVENNA 6-0

PIACENZA: Zaini, Bozzetti (75’ Garbazza S.), Tanzi, Bottini, Bozzoni, Bono, Bossi (55’ Rancati), Vallavanti (55’ Garbazza E.), Riva (85’ Napolitano), Indelicato (65’ Bartoletti), Chiesa (75’ Younis). All. Imprezzabile

UNDER 15 FEMMINILE

REAL SALA BOLOGNESE vs PIACENZA CALCIO 1-5

PIACENZA: Cornelli, Sejda, Perazzoli, Lomi, Fornari, Atria, Piselli, Ferrari, Gandelli, Inzani, Fioretti, Teodori, Mattaliano, Vezzulli, De Risky. All. Luzi

UNDER 14

IMOLESE vs PIACENZA CALCIO 3-3

PIACENZA: Ticchi, Spelta (Muzio), Cavalli (Simeone), Terzi, Vitale (Demartini), Asciano (Papamarenghi), Herzuah, Carrettoni, Di Tanto (Hohota), Desiderato (Martorelli), Pizzi. All. Chierici

UNDER 13

PIACENZA CALCIO vs PARMA 0-4 (risultato FIGC)

PIACENZA: Battini, Polenghi, Dellagiovanna, Granata, Ghisoni, Freschi, Ragno, Guglielmo, Chierici, Di Giacomo, Sanogo, Carrisi, Piacentini, Quattrini, Chiodaroli. All. Montagna