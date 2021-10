Piace in cerca di continuità contro la Pergolettese “Tiriamo fuori le ultime energie”

Dopo i primi tre punti stagionali grazie alla vittoria di misura sul Legnago nel turno infrasettimanale, cerca continuità il Piacenza che viaggia verso Crema per la sfida di domenica contro la Pergolettese (fischio d’inizio ore 14.30).

Non una prova particolarmente brillante quella offerta mercoledì sera dai biancorossi, reduci oltretutto da diversi impegni ravvicinati, ma dopo il ko di Mantova era fondamentale centrare il successo per classifica e morale. La squadra di Scazzola può quindi guardare con maggiore tranquillità alla gara di Crema, dove troverà una Pergolettese a caccia di riscatto dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 sul campo del Seregno. Il tecnico piacentino, che ora può contare a centrocampo anche sul nuovo innesto De Grazia, dovrà ancora rinunciare allo squalificato Parisi, ma recupera in difesa Marchi dopo il turno di stop. Da valutare le condizioni di Cesarini, decisivo mercoledì al rientro e rimasto in campo per un’ora, che potrebbe nuovamente partire dal primo minuto.

“Giocare ogni tre giorni all’intensità che richiede questa categoria non è facile – le parole di Scazzola alla vigilia -. Se lo fanno tutti vale sia per te che per gli altri, ma in questo momento lo stiamo facendo solo noi e la Juventus U23. Questo non deve essere un alibi e sappiamo che dobbiamo tirare fuori le ultime energie perché poi avremo una settimana di recupero. Quella di domani è una partita importante contro una squadra di categoria con dei giovani interessanti, non sarà una partita facile, ma nemmeno impossibile, dipende da noi e dalla nostra prestazione, perché il risultato viene di conseguenza”.

POSTICIPATA LA SFIDA CONTRO LA JUVE UNDER 23 – Si giocherà mercoledì 27 ottobre alle 21, allo stadio “Garilli” l’incontro tra Piacenza e Juventus Under 23, originariamente in programma domenica 10 ottobre, a causa degli impegni delle nazionali. A comunicarlo la Lega Pro.