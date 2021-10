Piace, mercoledì 27 ottobre al Garilli arriva la Juve Under 23. Ecco come acquistare i biglietti

Due sconfitte consecutive e la necessità di rialzare al più presto la testa. Dopo il ko di mercoledì 20 ottobre con il Sudtirol, il Piace si prepara a vivere un altro turno infrasettimanale mercoledì 27 ottobre, questa volta tra le mura amiche dello stadio Garilli. A partire dalle 20:30 i biancorossi affronteranno la Juventus Under 23, per il match valevole per l’ottava giornata di andata campionato serie C 2021/2022.

Il Piacenza Calcio ha reso note le modalità per acquistare i biglietti, disponibili nei seguenti giorni ed orari: presso la biglietteria dello Stadio “Garilli”: Mercoledì 27.10.2021 dalle ore 17:00 alle ore 20:30; presso i punti vendita autorizzati, con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%

– TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza: Venerdì 22.10.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00; Sabato 23.10.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00; Lunedì 25.10.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 Martedì 26.10.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude martedì 26 ottobre alle ore 19:00); Mercoledì 27.10.2021 dalle ore 09:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude martedì 26 ottobre alle ore 19:00);

– GOLD BET, Via Alessandria, 33 Piacenza; Venerdì 22.10.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00; Sabato 23.10.2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00; Domenica 24.10.2021 dalle ore 10:00 alle ore 20:00; Lunedì 25.10.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00; Martedì 26.10.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00; (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude martedì 26 ottobre alle ore 19:00); Mercoledì 27.10.2021 dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude martedì 26 ottobre alle ore 19:00);

Online: sul sito http://www.vivaticket.it/ con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: da Venerdì 22.10.2021 alle ore 09:00 fino a Mercoledì 27.10.2021 alle ore 20:30 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude martedì 26 ottobre alle ore 19:00);

Di seguito i prezzi dei tagliandi:

Distinti e Rettilineo – Prezzo Unico: 10,00 €

Tribuna Laterale – Prezzo Intero: 15,00 €; Prezzo Ridotto: 12,00 €

Tribuna Semicentrale – Prezzo Intero: 25,00 €; Prezzo Ridotto: 20,00 €

Tribuna Centrale – Prezzo Unico: 35,00 €;

Settore ospiti: 10,00 € (escluso diritto di prevendita)

Under 14 (14 anni non ancora compiuti): 2,00 € (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne).

Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per le donne, over 65 (65 anni compiuti) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%.

Mercoledì 27.10.21 alla biglietteria dello Stadio Garilli, presso apposito sportello, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, potrà essere ritirato l’abbonamento, eventualmente acquistato presso la Banca di Piacenza, presentando regolare ricevuta d’acquisto.

Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario. Per l’accesso allo stadio, il giorno della gara sarà obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità e della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). In caso di necessità di tampone, sarà possibile prenotarlo nei giorni antecedenti la gara presso la Farmacia Fiorani, convenzionata con il Piacenza calcio tramite whatsApp al numero 3246060727. E’ obbligatorio indossare mascherina di tipo chirurgico prima dell’ingresso e durante la permanenza nell’impianto sportivo.