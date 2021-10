Piacenza baseball impegnato a Parma nel recupero dell’ultima giornata di campionato

L’ultima giornata del campionato di Serie B di Baseball, rinviata per maltempo domenica scorsa, si recupererà il 3 ottobre. Allo stadio Tullo Massera di via Parigi, il Piacenza affronterà lo Junior Parma, deciso a giocarsi al massimo l’opportunità di vincere la classifica del girone e, di conseguenza, ottenere la promozione diretta al prossimo Campionato di Serie A. Le motivazioni quindi saranno diametralmente opposte tra le due formazioni, con Piacenza che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, se non l’ennesima prova d’orgoglio del girone di ritorno.

Marenghi dovrà fare i conti con le assenze: Carnevale e Simone Sanna saranno impegnati sabato 2 nella final four della categoria Under 18 e, se impegnati sul monte in quell’occasione, non potranno essere utilizzati di nuovo nel ruolo di lanciatore. In dubbio anche la presenza di Perez, finora in campo in ogni singolo inning del Campionato. Piacenza dunque che potrebbe essere l’ago della bilancia del proprio girone, che si è dimostrato altamente competitivo e combattuto, con tre squadre staccate da una sola partita e le immediate inseguitrici (tra cui i biancorossi) non lontane.