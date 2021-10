Piacenza e #FarneseSegreto protagonisti dell’edizione Touring di novembre

La nota stampa dell’assessorato alla Cultura

La collaborazione tra Assessorato alla Cultura e Turismo ed il Touring Club Italiano delegazione di Piacenza, stretta da alcuni mesi, continua a dare grandi risultati. Tra pochi giorni infatti, tutti gli associati Touring d’Italia potranno vedere sul numero di novembre un’intera pagina dedicata a #FarneseSegreto ed al percorso alla riscoperta delle opere di Robert De Longe nella città di Piacenza sotto al titolo “A Piacenza, guidati dai Fiamminghi”.

“È l’ennesima occasione per la nostra Città – spiega l’Assessore Jonathan Papamarenghi – anche dopo l’apertura straordinaria al pubblico di Palazzo Gotico, che grazie alla passione ed all’impegno di tutti i volontari Touring guidati dal Console Luisa Precivalle questa volta ci porta, attraverso alla loro prestigiosa guida, nella casa di tutti gli associati del nostro Paese permettendo di promuovere il nostro territorio, l’iniziativa #FarneseSegreto che sta attirando numerosissimi ed entusiasti visitatori assieme alla riscoperta – in mostra ed in numerosi edifici cittadini – del pittore fiammingo Robert De Longe, che numerosissimi capolavori ha realizzato a Piacenza. Proprio per riscoprirne le tracce, infatti, è stata stampata una mappa che riporta numerosi edifici cittadini che ospitano alcune sue opere in un itinerario, arricchito dalla descrizione delle opere medesime, che nei giorni scorsi è anche stato oggetto di alcune visite guidate aperte al pubblico”.

Il magazine Touring è nato dalla sinergia tra Touring e National Geographic Society rinnovando il noto “Qui Touring” che ha raggiunto tirature di anche 500.000 copie le quali, consegnate a domicilio, l’hanno reso la rivista di turismo più diffusa in Italia. La Console Precivalle negli ultimi giorni ha consegnato in anteprima a Papamarenghi la guida ancora fresca di stampa: “grazie a tutto il Touring Italia – ha detto l’Assessore – col quale contiamo di promuovere nuove, interessanti, iniziative per continuare nel percorso di promozione di Piacenza, che sta dando tanti risultati positivi. Anche grazie a questa importante presenza sul nuovo numero del mensile immaginiamo già da ora che dovremo prorogare l’apprezzatissima mostra esperienziale #FarneseSegreto che tanto sta piacendo a chi viene a scoprire, con occhi nuovi, l’imponente Palazzo progettato dal Vignola”.