Piacenza Expo non si ferma. Dopo l’esordio stagionale con Geofluid, nella mattinata di giovedì 7 ottobre taglio del nastro al polo fieristico piacentino per l’ottava edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali.

Una tre giorni che si protrarrà fino al 9 ottobre e vedrà protagonisti nei padiglioni di Expo 400 espositori italiani e stranieri. L’occasione per avere una fotografia unitaria dei settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali. Universi strettamente interconnessi tra loro, alle prese con le difficoltà dovute alla ripartenza postpandemica e alla scarsità delle materie prime.

di 19 Galleria fotografica Piacenza Expo - Gis









All’inaugurazione dell’evento, grande entusiasmo da parte dell’amministratore unico Giuseppe Cavalli. “Piacenza Expo ci crede – ha commentato -, continua a crederci, più determinato ed incisivo di prima. Siamo ripartiti con Geofluid, che è stato un grande successo, ora arriva il Gis, che vede presente il comparto delle gru, piattaforme, movimentazioni: tutto ciò a comprovare che la logistica a Piacenza è importante e fa girare l’economia. Ma, ovviamente, deve essere una logistica fatta con la testa, ragionata, programmata e organizzata in un certo modo”. Cavalli ha anche confermato che a breve l’ente fiera dovrebbe rafforzarsi con l’ingresso di un nuovo socio. “Expo – ha detto – riparte molto bene grazie ai soci che stanno contribuendo all’aumento del capitale interno. Ho presentato nei giorni scorsi anche un nuovo potenziale socio esterno, l’Autorità Portuale di La Spezia, che crede molto nel piano industriale. Appena verranno fatti tutti i passaggi giuridici e amministrativi entrerà a far parte della nostra compagine. Ai soci interni – ha aggiunto – dico di crederci, perché gli addetti ai lavori devono interpretare nel modo migliore la piacentinità e l’importanza per il territorio della Fiera. Oggi è un ulteriore dimostrazione di ciò: 400 espositori, di cui molti dall’estero, significano che la gente ha voglia di guardarsi negli occhi, stringere contratti, socializzare. Il covid dobbiamo lasciarcelo alle spalle, perché la vita, il commercio e gli affari continuano”.

Gis, Giornate Italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali. 8^ edizione – Da giovedì 7 ottobre a sabato 9 ottobre 2021 a Piacenza Expo; Orari: Giovedì, Venerdì 9.00 – 18.00 – Sabato 9.00 – 17.00; info: 010.5704948; https://gisexpo.it/