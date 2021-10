De Winter risponde a Corbari: un buon Piacenza impatta con la Juve U23: 1-1

SERIE C – RECUPERO 8^ GIORNATA

PIACENZA – JUVENTUS UNDER 23 1-1

(31′ Corbari, 46′ De Winter)

LA DIRETTA

Triplice fischio: Piacenza-Juventus Under 23 1-1. Biancorossi in vantaggio con Corbari, pareggio bianconero con De Winter

93′ – Grande salvataggio di Nava che interrompe un contropiede pericolosissimo degli ospiti. Sul corner seguente Leo di testa, blocca Pratelli

90′ – Tre minuti di recupero

88′ – Ancora occasione per la Juve, grande giocata di Compagnon che di tacco libera Sersanti, gran tiro e bravissimo Pratelli a mandare in corner

82′ – Grande coast to coast di Soulè che chiama Pratelli alla respinta. La gara resta apertissima

80′ – Rinvio sbagliato di Garofani, il pallone finisce a Lamesta che calcia, para l’estremo difensore bianconero

79′ – Doppio cambio Piacenza, fuori Cesarini e Marchi, dentro Dubickas e Armini

72′ – Grande occasione per la Juve con Pecorino, che in area mette a sedere Nava ma viene chiuso da un ottimo Pratelli

67′ – Nel Piacenza entra De Grazia per Corbari

65′ – Scambio Corbari-Cesarini, con quest’ultimo che va al tiro, fuori non di molto

60′ – Primo cambio nel Piacenza, dentro Lamesta per Rabbi e il neoentrato serve subito una bella palla a Cesarini che al centro dell’area colpisce un compagno e la conclusione si spegne sul fondo

58′ – Bella giocata di Parisi sulla destra, il pallone finisce a Sulijc che va al tiro, deviato in corner. Sul calcio d’angolo seguente stacca Nava di testa, pallone alto

56′ – Prova a scuotersi il Piacenza: ci prova Rabbi, conclusione respinta, poi va al tiro Sulijc, centrale

53′ – Su un traversone dalla sinistra il pallone finisce nella zona di Parisi, chiuso in uscita da Garofani. L’arbitro fischia però un fallo all’esterno biancorosso

47′ – Ospiti subito vicini al raddoppio: azione personale di Miretti, chiuso all’ultimo da Pratelli

Pareggio Juventus: sul calcio d’angolo stacco di testa di De Winter che batte Pratelli

46′ – Subito Soule in evidenza, conclusione deviata in corner

Squadre in campo per la ripresa: tre cambi nella Juve, fuori Cudrig, Sekulov e Barbieri, dentro Turicchia, Pecorino e Soule

Fine primo tempo: Piacenza in vantaggio 1-0 sulla Juve Under 23, decide il gol di Corbari

41′ – Occasione Juve con Akè, dimenticato in area dalla difesa biancorossa: conclusione debole parata da Pratelli

39′ – Giallo anche per Codromaz, che ferma una ripartenza bianconera

35′ – Prima ammonizione della gara, giallo per Sulijc

31′ – Piacenza in vantaggio: sull’ennesimo calcio d’angolo, Corbari anticipa tutti e insacca di piatto

27′ – Corbari serve in verticale Parisi, Garofani in uscita anticipa il biancorosso e mette in corner. Sugli sviluppi dell’angolo il pallone arriva sui piedi di Codromaz che non riesce a indirizzarlo verso la rete

24′ – Altra occasione per il Piacenza: Marino serve Rabbi che viene chiuso in uscita da Garofani

22′ – Incredibile errore di Pratelli che esce a vuoto di testa, grande chiusura di Nava su Cudrig che stava calciando a rete a porta sguarnita. Sul corner seguente Akè tutto solo di testa manda alto.

20′ – Sulijc ci prova dal limite, pallone a lato

17′ – Tiro-cross di Gonzi, alza sopra la traversa Garofani

16′ – Cross di Parisi, mette in corner la difesa della Juve. Bene il Piacenza in questa fase

13′ – Funziona ancora l’asse Gonzi-Cesarini: cross del primo, spettacolare colpo di tacco del secondo che chiama al grande intervento Garofani; sul corner seguente ancora Cesarini di testa, para Garofani

12′ – Corbari recupera un bel pallone e parte in contropiede, ma si allunga la sfera e viene fermato: potenziale occasione fallita per i biancorossi

8′ – Bello spunto di Akè sulla destra, il suo cross è respinto in angolo; nulla di fatto sul corner successivo

3′ – Subito Piacenza pericoloso: traversone di Gonzi per il colpo di testa di Cesarini, palla a lato

Fischio d’inizio al Garilli, palla al Piacenza. Biancorossi in maglia bianca

Formazioni

Piacenza: Pratelli, Nava, Suljic, Cesarini, Marchi, Codromaz; Parisi, Rabbi, Corbari, Marino, Gonzi. A disposizione: Galletti, Tafa, Angileri, Lamesta, Dubickas, Burgio, Bobb, Giordano, De Grazia, Armini, Simonetti, Gissi. Allenatore: Scazzola.

Juventus U23: Garofani, Leo, Stramaccioni, De Winter, Sekulov, Leone, Zuelli, Miretti, Akè, Barbieri, Cudrig. A disposizione: Raina, Daffara, Riccio, De Graca, Soule, Poli, Compagnon, Sersanti, Palumbo, Boloca, Pecorino Turicchia. Allenatore: Zauli, in panchina Conte.

– – – –

Procede a ritmo serrato il calendario del Piacenza, che mercoledì sera ospita al Garilli la Juventus Under 23 nel recupero dell’ottava giornata di campionato (ore 20.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

E’ un momento non semplice per i biancorossi, incagliati nei bassifondi della classifica con nove punti e una sola vittoria; dopo due ko consecutivi ci si aspettava il riscatto contro la Giana Erminio, ma la squadra di Scazzola non è riuscita ad andare oltre l’1-1 al termine di una prova tutt’altro che esaltante. Al Garilli arriva una Juve con tanti giovani di talento, reduce dall’1-1 nella sfida con la Pro Sesto sulla quale pesano due rigori falliti dai bianconeri (sette gli errori dal dischetto in dieci partite – come ha evidenziato il tecnico Lamberto Zauli).

“Ci aspetta una partita difficile, incontriamo una squadra con giovani forti, ma anche importante perchè abbiamo la possibilità di accorciare in classifica – inquadra la sfida mister Cristiano Scazzola -. Le prime 6-7 partite eravamo molto più fluidi ma non abbiamo fatto i punti che meritavamo, sicuramente per demerito nostro. Domenica ci è sfuggita la vittoria, anche in questo caso per un episodio con un gol in netto fuorigioco; dobbiamo però essere al di sopra di queste situazioni, sperando che gli episodi girino a nostro favore. Conterà però sicuramente l’atteggiamento, la volontà e la determinazione di andarci a riprendere quello che ci è mancato nell’ultimo periodo”.