Piazzale Marconi, trovato a terra con una ferita alla testa

Episodio dai contorni da chiarire quello avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 25 ottobre in Piazzale Marconi a Piacenza, dove i sanitari del 118 sono intervenuti per soccorrere un uomo che sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro, sembra al culmine di una lite.

Si tratta di un 40enne straniero, trovato a terra con una ferita alla fronte e soccorso da un’ambulanza della Croce Bianca Piacenza, sul posto con l’automedica; dopo le prime cure, l’uomo è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: le sue condizioni non sono gravi. In piazzale Marconi è intervenuta anche una volante della questura, insieme agli agenti della Polfer e alle guardie giurate di Metronotte Piacenza: accertamenti sul fatto sono in corso.