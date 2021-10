Prevenzione tumore al seno, Palazzo Farnese si accende di rosa a sostegno di Lilt

A partire dalla serata odierna, per l’intera settimana, Palazzo Farnese a Piacenza sarà illuminato di rosa, in segno di adesione alla campagna nazionale “Nastro Rosa – Lilt for Women” che la Lega italiana per la lotta contro i tumori promuove in collaborazione con Anci.

Come ogni anno, il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del cancro al seno, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività all’importanza della diagnosi precoce, come strumento fondamentale per favorire le possibilità di guarigione e consentire terapie chirurgiche meno invasive. Lilt ricorda infatti che le neoplasie mammarie sono le più frequenti – con circa 55 mila nuovi casi all’anno – e che è essenziale diffondere, già tra le giovani generazioni, l’educazione a stili di vita corretti e salutari, nonché l’abitudine a controlli di screening e all’auto-palpazione. Per tutto il mese di ottobre, Lilt Piacenza offre la possibilità di sottoporsi a visite senologiche effettuate da specialisti – gratuite per le associate – prenotando tramite lo 0523-384706 il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18, il mercoledì dalle 10 alle 13. E’ possibile aderire all’associazione anche nel momento stesso della visita.