Prima dose per 729 piacentini nel week end, c’è ancora l’effetto green pass

Prima dose del vaccino per 729 piacentini. E’ il bilancio degli open day organizzati nel week end dall’azienda sanitaria di Piacenza per consentire a chi non si è ancora immunizzato di farlo senza prenotazione.

Da venerdì a domenica sono state diverse le sedute per somministrazioni in libero accesso, insieme a quelle per la terza dose agli over 80, sia all’hub vaccinale dell’Arsenale, che a Fiorenzuola e a Castelsangiovanni. Le iniziative in Open day vaccinale a Piacenza proseguono anche nei prossimi giorni per avvicinarsi sempre più all’obiettivo di somministrare almeno una dose al 90 % di popolazione vaccinabile, l’ultimo dato disponibile in provincia indicava un 85 % circa di immunizzati. Probabilmente verranno rese note nei prossimi giorni le modalità per nuove sedute in libero accesso, per ora è programmata quella di venerdì prossimo, venerdì 29 ottobre dalle ore 14 alle 17 nella sede vaccinale di Piacenza (ex Arsenale).

Sul fronte tamponi in farmacia, invece, non si sono registrate criticità nel week end e in particolare domenica – fa notare Federfarma Piacenza – anche grazie all’ampiamento delle aperture e quindi della capacità di eseguire test in tutta la provincia, circa 1200 al giorno.