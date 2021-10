Prima vittoria stagionale per Fumara, Esperia superata 3-1

Fumara vittorioso nella seconda di campionato, Esperia superata 3-1

Prima vittoria stagionale per il Fumara MioVolley che riesce ad avere ragione di un’agguerrita Esperia in quattro parziali piuttosto vibranti e combattuti.

Coach Codeluppi conferma in blocco il sestetto visto domenica scorsa a Montale. In diagonale ci sono Allasia e Liguori, Amatori e Guaschino al centro, Scarabelli e Falcucci bande con Nasi libero.

Avvio piuttosto equilibrato con il primo tempo di Amatori a superare un muro avversario ben organizzato (3-2). Allasia firma un punto in battuta (8-6) con il Fumara che prova a mantenere le distanze (14-11). Sul 19-15 però Esperia rientra prepotentemente in partita piazzando un break di 0-5 che spinge la formazione MioVolley al timeout. Sacchi entra in campo per Nasi offrendo subito una grande difesa, Falcucci mette a terra il pallone del 21-20. Sul 23-20 però le ospiti rientrano nuovamente (23-23) in un finale che non lascia spazio a cali di concentrazione e chiuso 26-24 dalle biancoblu.

Dopo una partenza giocata punto a punto il secondo parziale vede l’allungo di Esperia (8-12). Chinosi subentra a Falcucci ma sul 9-16 coach Codeluppi si gioca il timeout per riorganizzare il gioco. Liguori prova a ridurre il divario (11-16), entrano in campo anche Antola e Nedeljkovic: sul 16-24 sono ben tre le match ball annullate ma Cremona chiude 20-25 ripristinando la parità nel conto set.

Come nel parziale precedente, anche nel terzo, dopo una partenza equilibrata, Esperia guadagna margine (9-12). Falcucci riporta lo score in parità (13-13), l’ace di Liguori ed un muro-punto di Amatori valgono il sorpasso (16-14). Coach Magri ferma il gioco ma, nonostante qualche imprecisione nel finale, il Fumara riesce a spuntarla sul 25-22.

Il MioVolley vuole chiuderla, Esperia riaprirla: il quarto set si combatte punto su punto con Scarabelli e Guaschino a mantenere la scia (15-16). Allasia indovina un grande muro (18-18) ed il Fumara cambia decisamente il passo fino al 25-20 ed al 3-1 finale.

FUMARA MIOVOLLEY-ESPERIA CREMONA 3-1 (26-24; 20-25; 25-22; 25-20)

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 3, Liguori 14, Scarabelli 18, Falcucci 13, Chinosi 1, Antola, Amatori 10, Guaschino 8, Nedeljkovic, Sacchi 1, Nasi (L). NE: Caviati. All. Codeluppi-Falco

ESPERIA CREMONA: Ravera 6, Brandini 12, Arcuri 2, Coppi 15, Crestin 3, Lodi 13, Rizzieri, Pedretti 3, Martino 1, Decordi 4, Zampedri (L). NE: Frugoni, Galli (L). All. Magri-Denti

