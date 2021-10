Primo giorno di lavoro per Mussi: “Cercheremo di essere tra i primi comandi in regione”

Primo giorno di lavoro a Piacenza per Mirko Mussi, il nuovo comandante della polizia locale. Nella mattinata del 15 ottobre ha incontrato in municipio il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore Luca Zandonella.

Ecco le sue prime parole da comandante: “Essendo appena arrivato, la prima cosa che ho fatto è stata di prendere contatto con l’amministrazione che mi ha assunto per comprendere obiettivi e priorità da perseguire. C’è tanto entusiasmo nell’affrontare questo nuovo compito e mi sembra di aver riscontrato negli stessi colleghi una certa attesa. Cercherò di impegnarmi per essere all’altezza delle aspettative”. “Posso vantare 30 anni di servizio nella polizia locale, – ha ricordato -, ho cominciato come viabilista in mezzo a un incrocio e sono arrivato a Piacenza a fare il dirigente. Questo mi consente di avere una visione 360 gradi sulla nostra attività, che è molto trasversale a tutto il Comune: collaboriamo con tutti gli uffici e quindi la mia priorità è di conoscere bene la macchina comunale ed entrare in sintonia. Sarà l’amministrazione ad indicare gli ambiti su cui concentrarmi e gli obiettivi da conseguire. Ritengo ci siano delle buone basi per fare bene e fare tanto. Piacenza è stato il primo accampamento dei romani fuori Roma insieme a Cremona, è stata la prima piazza dove è stata bandita la crociata, è stata la Primogenita: perchè no, cercheremo di essere tra i primi comandi della Regione”.

“Ci aspettiamo di ridare stabilità al comando, – ha affermato l’assessore comunale Luca Zandonella -, sia per il lavoro in strada che per il benessere organizzativo degli agenti che hanno già avuto un incontro col nuovo comandante. C’è unità di intenti e condivisione degli obiettivi, nelle prossime settimane faremo incontri e sopralluoghi in diverse zone della città”.

Mussi, 51 anni, è laureato in legge con due master in Innovazione nella Pubblica Amministrazione e Scienze di Polizia e lascia la carica di comandante della polizia locale del Comune di Recco, in provincia di Genova. Ha iniziato come agente a Rapallo per poi diventare comandante ad Acqui Terme e a Zoagli e, successivamente, a Recco, sempre come comandante della polizia locale. E’ anche docente a contratto presso l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, in materia di “Videosorveglianza e Privacy”.