Pubblica Assistenza San Giorgio, via al corso di primo soccorso

La Pubblica Assistenza San Giorgio organizza un corso di primo soccorso che inizierà il prossimo 18 ottobre alle ore 20.30 presso la sede dell’associazione in via Campo Sportivo, 6.

Quando chiamare i soccorsi? Cosa fare nel frattempo? Come comportarsi in caso di soccorso ad una persona? Questi alcuni degli argomenti che verranno trattati nel corso delle lezioni, gratuite e aperte a tutti. Il percorso è valido anche per diventare volontari dell’associazione con svariate mansioni, tra cui quelle di soccorritori, Autisti, Servizi sociali e Centralino operativo.