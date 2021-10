Pubblico impiego: bando per assumere 18 impiegati nelle Asl dell’Emilia Nord

L’Azienda Usl di Piacenza cerca Assistenti amministrativi (categoria C). Il concorso pubblico, per titoli ed esami, mette complessivamente a disposizione 18 posti a tempo indeterminato. I posti a disposizione sono 3 in ciascuna Ausl di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, azienda ospedaliero universitaria di Parma, azienda ospedaliero universitaria di Modena.

La procedura è gestita in forma aggregata tra le aziende dell’Area Vasta Emilia Nord (Aven). Le candidature devono essere presentate entro le ore 12.00 del 25 novembre esclusivamente on line connettendosi al sito dell’Azienda Usl di Reggio Emilia: https://bit.ly/3Bh4UOQ