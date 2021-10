Quarto, lavori in corso lungo strada della Regina “Possibili rallentamenti”

Proseguono i lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa lungo strada della Regina, nel centro abitato di Quarto, con conclusione prevista – salvo condizioni meteorologiche avverse – entro il fine settimana.

“Per consentirne lo svolgimento in sicurezza – fa sapere il Comune di Piacenza, è istituito il divieto di sosta permanente, con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata, con senso unico alternato regolato da movieri in corrispondenza del cantiere. Si ricorda, pertanto, che nel tratto tra la Statale 4 e via Calciati (intersezione compresa), nonché tra via della Lovina e via della Lombardina, saranno possibili rallentamenti del traffico veicolare”.