Quasi mille euro per supportare lo Special Dream Team: la generosità dei tifosi del Piace

I tifosi del Piace a sostegno dello Special Dream Team.

Domenica 17 ottobre, in occasione della gara di campionato dei biancorossi contro la Pro Sesto, finita 2 a 1 per gli ospiti, nei pressi dell’ingresso della Tribuna Ovest e del Settore Distinti/Rettilineo, sono stati allestiti due punti di offerta per supportare le attività dello Special Dream Team.

I tifosi del Piace hanno risposto presente all’appello, donando una cifra complessiva che sfiora i 1000 euro. “Gli atleti e i volontari della Asd Special Dream Team ringraziano il Piacenza Calcio per la sensibilità e la generosità dimostrate nel sostenere questa iniziativa – si legge in una nota dello Special Dream Team -. Abbiamo raccolto 965 euro, grazie al contributo dei tifosi biancorossi, che ancora una volta si sono dimostrati altruisti e dal cuore grande. Nello stesso tempo ci fa piacere constatare che la società calcistica che rappresenta Piacenza si conferma attenta ad una realtà come la nostra che promuove l’integrazione attraverso lo sport e rappresenta un punto di riferimento per tanti giovani diversamente abili e le loro famiglie. Nell’occasione – continua la nota – vogliamo ricordare nuovamente che il 7 novembre al parco della Galleana organizzeremo un evento pubblico che potrà consentire a tante persone giovani e meno giovani di accostarsi agli sport paraolimpici e contestualmente di raccogliere altri fondi a sostegno delle nostre attività”.