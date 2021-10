Raccolta rifiuti alla Farnesiana: domenica volontari in azione

Un evento per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della tutela dell’ambiente. Scatta domenica mattina a Piacenza una “operazione pulizia”, per ripulire dai rifiuti la zona della Farnesiana.

In campo i volontari dei Rotary, Rotaract , Lions e Leo Club del territorio piacentino, insieme a quelli di Plastic Free Piacenza e con la collaborazione di Iren. L’appuntamento è per il 10 ottobre alle ore 9.30 in Via Penitenti, da dove i volontari si sposteranno per il quartiere: “Vogliamo lanciare un forte messaggio di coinvolgimento a tutta la cittadinanza – spiegano i promotori – chiunque voglia aiutarci è il benvenuto”.