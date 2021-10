Tra sorprese e conferme, cosa cambia col voto alle comunali I RISULTATI

Due sindaci non confermati (Borgonovo e Gropparello), un comune che cambia di segno politico (Borgonovo), e un ritorno dopo 10 anni al vecchio amore della carica di primo cittadino (a Gropparello). Qualche sorpresa è arrivata dal turno di elezioni comunali che hanno interessato otto comuni della provincia di Piacenza. I risultati più netti arrivano con due conferme, quella di Romeo Gandolfi – sostenuto dal centrodestra – che a Fiorenzuola ottiene un lusinghiero 66 % e “doppia” il suo contendente per numero di voti Dario Marini Ricci, e quella di Simone Maserati a Gazzola che raggiunge la percentuale più alta, il 77 %, proprio come cinque anni fa.

Affermazione importante quella di Paola Galvani a Rottofreno che supera il 61 % facendo meglio del suo predecessore Raffaele Veneziani cinque anni fa (al 55 %). Ottimo risultato anche per Marica Toma che a Cadeo raggiunge il 56 % e sfrutta al meglio le divisioni del centrodestra. Divisioni che hanno pesato anche a Cortemaggiore, senza tuttavia compromettere la vittoria del segretario provinciale della Lega Luigi Merli con il 40 %. A Borgonovo la sorpresa si chiama Monica Patelli, prima donna sindaco del comune della Val Tidone, capace di sconfiggere il primo cittadino uscente Pietro Mazzocchi, riportando il centrosinistra alla guida del paese dopo tanti anni.

A Gropparello ritorna sindaco Armando Piazza, sostenuto dal centrodestra, che ha interrotto al secondo mandato l’amministrazione di Claudio Ghittoni, autonomo dai partiti. Discorso a parte merita Agazzano, dove la vittoria di Maurizio Cigalini (il sindaco uscende Mattia Cigalini non si era ricandidato) è stata conseguita con soli 38 voti di scarto: dopo cinque anni di opposizione all’altro Cigalini, vince con una lista composita mentre lo sconfitto al fotofinish è Arrigo Maestri, appoggiato dalla destra. Da registrare anche nella nostra provincia un calo dell’affluenza rispetto al 2016, a votare è andato poco più del 61 % degli aventi diritto con una contrazione del 4,7 %.

