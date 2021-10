Riconosce la sua bici rubata e avvisa i carabinieri, denunciato un uomo

Nel pomeriggio del 17 ottobre scorso, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piacenza hanno denunciato un operaio di 44 anni, nato in Ucraina, con alcuni precedenti penali, per ricettazione. Poco prima, in via Scalabrini, l’uomo era stato fermato alla guida di una bicicletta, oggetto di un furto denunciato l’11 ottobre 2021. L’operaio era stato notato dal proprietario del velocipede, il quale ha immediatamente fatto segnalazione alla centrale operativa dell’Arma. Così sul posto è giunta la pattuglia del Radiomobile che, dopo gli accertamenti del caso, ha restituito la bicicletta al proprietario ed ha portato in caserma il 44enne per denunciarlo per ricettazione.