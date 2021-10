Riparte l’arte a Piacenza, inaugurazione ufficiale per la Galleria Alquindici

Dopo mesi di balckout culturale, è sempre più forte a Piacenza il desiderio d’arte e di bellezza. Si apre quindi una nuova stagione anche per la galleria Alquindici di Silvia Romagnoli, che ha in programma un evento speciale.

“Ebbene sì, dopo silenzio, mille difficoltà e chiusure più o meno volute, vogliamo riprovare ad aprire cavalcando l’onda di ottimismo che, per fortuna, serpeggia nel nostro belpaese – racconta -. Seguendo quello che è sempre stato il nostro credo, cioè che lavorare insieme è meglio, cominciamo una collaborazione con Elena Perfetti, consulente per il Gruppo Euphemia, che avrà il suo ufficio all’interno del nostro spazio”.

“Venerdì 15 ottobre si terrà l’inaugurazione ufficiale alle ore 18: per festeggiare l’evento esporremo alcune opere della Galleria all’interno di bn°1 district in via Nicolodi 18A”.

“Le riflessioni obbligate di questo lungo periodo ci hanno portato a pensare di utilizzare lo spazio della Galleria più come un contenitore di idee e iniziative piuttosto che una tradizionale galleria d’arte. Continuate a seguire le nostre attività – conclude -, passate a trovarci il 15 in Galleria per un bicchiere di vino insieme per ritrovarci dopo tanto silenzio”.