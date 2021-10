A distanza di poche ore dall’episodio avvenuto sabato sera all’uscita di un bar a Quarto, si registra una nuova accesa lite in strada a Piacenza.

Per cause ancora da chiarire, intorno alle 13 di domenica 3 ottobre è scattata una rissa in zona Piazzale Genova, con un gruppetto di persone, tutte di nazionalità straniera, che ha iniziato a picchiarsi e prendersi a pugni.

Foto 2 di 2



Per raffreddare gli animi c’è voluta la pazienza e la professionalità delle forze dell’ordine: a Piazzale Genova sono infatti arrivate, poco dopo, altre persone (soprattutto donne) che hanno incominciato ad alzare la voce le une contro le altre. I poliziotti – intervenuti con due volanti – e i militari dell’arma dei carabinieri sono riusciti a riportare le persone alla calma.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce Bianca e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rivergaro: due uomini, rimasti feriti, sono stati trasportati al vicino Pronto Soccorso per essere medicati.