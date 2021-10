Rissa notturna a Montale: 5 denunce e due chioschi chiusi per tre giorni

Rissa davanti ai chioschi di via Riva a Montale (Piacenza): denunciate 5 persone.

I fatti risalgono alla serata di sabato 9 ottobre, quando, stando alla ricostruzione della Questura di Piacenza, era scoppiata una rissa tra due “gruppi contrapposti” di persone appassionate di “auto tuning” (autovetture sulle quali vengono montati ad hoc numerosi impianti stereofonici con diffusione di suoni di ampia portata) che si trovavano davanti a due chioschi notturni di cibo e bevande situati alle porte di Piacenza.

Il rapido intervento di alcune volanti della Polizia, supportate anche da equipaggi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, aveva in poco tempo sedato gli animi, evitando gravi conseguenze.

Proprio grazie ai primi spunti investigativi raccolti dalle volanti – informa la Questura -, la Squadra Mobile a seguito di immediata attività investigativa ha quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria 5 persone (quattro uomini ed una donna, di età compresa tra i 45 e i 22 anni, tutti italiani e con precedenti) per il reato di rissa, di cui una anche per porto abusivo di armi, per aver brandito durante l’alterco un utensile di ferro. Anche alla luce dei rispettivi precedenti, i cinque indagati, in seguito ad approfondimenti da parte della Divisione Anticrimine, “sono stati colpiti dalla misura di prevenzione dell’Avviso Orale”. Una decisione che ha portato anche alla chiusura temporanea dei chioschi, punto di ritrovo dei due gruppi coinvolti nella rissa, per tre giorni.

Dopo le prime sanzioni, le indagini della Squadra Mobile stanno proseguendo al fine di identificare altre persone coinvolte nella rissa.