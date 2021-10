“Risultati positivi per Forza Italia, ora al lavoro per le amministrative 2022”

Intervento di Forza Italia Piacenza, sull’esito delle elezioni amministrative nei comuni piacentini del 3 e 4 ottobre

A pochi giorni dalla chiusura delle urne della tornata elettorale alle recenti amministrative degli otto comuni del piacentino, Forza Italia tira le somme dei risultati che sono indubbiamente positivi. Grande successo per i nostri due Sindaci azzurri, ovvero Paola Galvani a Rottofreno, dove viene riconfermato anche Stefano Giorgi già assessore uscente, e a Gropparello dove dopo 10 anni torna Armando Piazza, entrambi con un risultato netto. Con Piazza entra anche il coordinatore provinciale dei Giovani di Forza Italia Alberto Rossi e torna in consiglio comunale anche Giuseppe Previdi. A Fiorenzuola ottimo risultato di Romeo Gandolfi, dove vengono ampiamente riconfermati Umberto Bergamaschi, Marcello Minari e Paola Pizzelli che fa il botto con il record di preferenze a livello provinciale. Anche a Cortemaggiore, pur non centrando il risultato aspettato, Alice Marcotti è la più votata in una lista civica che si è presentata staccata dalla destra per una questione di coerenza con i propri ideali.

A Cadeo, Forza Italia, che ha corso con il simbolo in una lista civica, porta un suo rappresentante in consiglio e dimostra di essere viva e determinante se il resto del centrodestra, che comunque ha perso posizioni rispetto alle ultime regionali, in quel comune voglia tornare al governo del paese. Rammarico per Borgonovo Val Tidone, dove il Sindaco uscente Mazzocchi meritava la riconferma dopo aver portato avanti una situazione non facile aggravata dalla pandemia. Congratulazioni anche a Simone Maserati di Gazzola a cui abbiamo dato appoggio esterno per un risultato eclatante che conferma il buon lavoro fatto dalla sua amministrazione in questi anni. Ad Agazzano invece, nonostante la stima e l’appoggio dato a Arrigo Maestri, la sua compagine ha mancato di poco la vittoria.

Adesso bisogna mettersi a lavorare pancia a terra per le Amministrative del 2022 che vedono andare al voto altri Comuni piacentini ma soprattutto dobbiamo guardare a Piacenza che politicamente sarà quello più importante. In questa tornata, la pattuglia rosa dei Sindaci è aumentata, dimostrando che le donne sanno conquistarsi meritatamente la fiducia degli elettori. Questo può già essere un motivo in più per riconfermare a Piacenza Patrizia Barbieri, che è il candidato che Forza Italia ha sempre gradito e a cui darà appoggio e pieno sostegno alle Comunali del 2022.