Ruba una bicicletta ma non riesce a liberarla dalla catena, colto sul fatto

La notte del 24 settembre scorso, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Piacenza, raccogliendo una segnalazione di un cittadino, è intervenuta in un’area adibita a parcheggio vicino a vicolo San Nazzaro a Piacenza. I militari giunti sul posto hanno notato un giovane con uno zaino in spalla intento ad armeggiare intorno a una bicicletta.

I militari hanno chiesto al giovane cosa stesse facendo a quell’ora tarda in giro, ma la risposta ricevuta non ha convinto troppo gli uomini dell’Arma: stava provando a liberare la sua bicicletta da una catena. I carabinieri lo hanno perquisito ed all’interno dello zaino sono stati rinvenuti attrezzi solitamente utilizzati per reati contro il patrimonio: un martello, un grosso cacciavite, una forbice e una tronchese. Messo alle strette, il giovane, un 23enne nato in Romania ma domiciliato in città, ha cambiato versione: la bicicletta era stata rubata in via Somaglia, all’angolo di via Taverna mentre era appoggiata ad un palo. La due ruote era chiusa con una grossa catena posta a sicurezza nella parte posteriore. Il 23enne, così, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Piacenza per tentato furto aggravato.

I primi accertamenti effettuati dai carabinieri del Radiomobile non hanno restituito utili informazioni per l’individuazione del proprietario della bicicletta. Anche tutti gli accertamenti svolti alla banca dati delle forze di polizia non hanno fino ad ora permesso di individuarne la provenienza del mezzo (nelle foto), nè tanto meno il proprietario. I carabinieri hanno fornito un numero a cui telefonare per prendere appuntamento per visionare la bicicletta è 0523.341041.