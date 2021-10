“Salta” la rotatoria e abbatte i cartelli stradali, ma è illeso

Incidente in via Einaudi a Piacenza, poco dopo le 8 di martedì 19 ottobre. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale una Opel, invece di imboccare la rotatoria, è finita nell’area verde, saltandola.

Prima di concludere la corsa, la vettura ha abbattuto alcuni cartelli stradali, un cartellone pubblicitario e i cordoli della rotatoria. Illeso il conducente. Sul posto, per mettere in sicurezza la sede stradale, gli uomini di Sicurezza e Ambiente.