Sanità, Tagliaferri (Fdi) “Chiarezza sul ritiro on line dei referti medici”

Le indicazioni fornite dalle Ausl per il ritiro on line dei referti medici e dei cittadini non digitalizzati rispettano le norme vigenti sulla privacy?

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che riporta: “Mi sono giunte segnalazioni riguardanti la diffusione di un avviso cartaceo proveniente dalle Ausl della nostra regione contenente la prescrizione circa la necessità di attivare strumenti quali l’identità digitale o la carta di identità elettronica ai fini della visualizzazione e del download, a far data dall’1° ottobre 2021, dei referti di esami di laboratorio. Il suddetto avviso è stato diffuso e/o consegnato anche soggetti in cura domiciliare, dunque a persone che, in genere, anche per ragioni di età, non hanno facile e comodo accesso a strumenti e dispostivi per l’esercizio dei diritti digitali”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere quale sia la posizione dell’amministrazione regionale sul tema.