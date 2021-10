Sarmato, dal 21 ottobre arriva un nuovo medico di famiglia

Dal 21 ottobre un nuovo medico di famiglia sarà in servizio presso il Comune di Sarmato (Piacenza), in sostituzione della dottoressa Elisabeth Imperatore, che cessa il suo incarico provvisorio: si tratta della dottoressa Elena Rossetti, specialista in ematologia.

La dottoressa Rossetti avrà un massimale di 1500 pazienti ed eserciterà presso l’ambulatorio dato in concessione gratuita dal Comune, in viale Resistenza 2 (presso la sede municipale).

Gli attuali assistiti dalla dottoressa Imperatore passeranno automaticamente in carico alla dottoressa Rossetti, senza necessità di procedere al cambio medico, a meno di non voler fare una scelta differente.

“Ringrazio Ausl per la collaborazione in questo passaggio delicato – afferma la sindaca Ferrari -. La collaborazione è stata massima e ha garantito la continuità per i pazienti. Un grazie va anche alla dottoressa Imperatore per l’impegno durante il suo periodo di servizio alla nostra comunità. In un periodo di grande difficoltà a livello di carenza di medici, questo non è un risultato scontato”.

La dottoresa Rossetti avrà un incarico provvisorio di un anno come medico di medicina generale di Assistenza Primaria del Distretto di Ponente; gli orari e i recapiti saranno comunicati quanto prima sul sito del Comune e in ambulatorio. (nota stampa Comune di Sarmato)