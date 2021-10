E’ di tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 25 ottobre lungo il ponte sul Po tra Piacenza e San Rocco al Porto.

E’ accaduto poco dopo le 17. Da chiarire la dinamica del sinistro, che ha coinvolto tre vetture, una Fiat Punto, una Audi A2 e una Ford Puma. Sul posto i sanitari del 118 – con due ambulanze della Croce Bianca, una della Croce Rossa e l’automedica, insieme all’elisoccorso decollato da Bologna – e i vigili del fuoco.

Foto 2 di 2



Per uno degli occupanti delle vetture, a seguito delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma; non sarebbero invece gravi le condizioni di altri due feriti. Dei rilievi si occupa la Polizia Stradale di Lodi, in ausilio anche i colleghi di Piacenza.

Foto 3 di 4







Il ponte è stato chiuso in entrambe le direzioni e riaperto intorno alle ore 19, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona nord della città; il traffico è stato dirottato sull’autostrada A1, in direzione di Piacenza Sud. A Piazzale Milano hanno operato anche le pattuglie della polizia locale per regolare la viabilità.