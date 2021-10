Scontro a Rottofreno, cinque persone rimaste contuse

Scontro tra una Mitsubishi Pajero e una Lancia in via Roma a Rottofreno intorno alle 20 e 30 di mercoledì 6 ottobre. Il bilancio è di 5 persone rimaste contuse: tre minorenni e una donna a bordo della Lancia e l’uomo alla guida del fuoristrada, che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti con le ambulanze della Croce Rossa di San Nicolò e della Pubblica Assistenza Val Tidone, assieme al personale infermieristico di Castelsangiovanni. Per mettere in sicurezza la scena dell’incidente è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri.