Scontro alle 8 a San Nicolò tra una Lancia Delta e una Fiat 500 all’incrocio tra via Fornace e via Giordani, nei pressi dell’ipermercato.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del sinistro una mancata precedenza, che ha portato la Fiat a ribaltarsi su un fianco in mezzo alla carreggiata.

Foto 2 di 2



Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Rottofreno, l’auto medica del 118 e i vigili del fuoco. Per ricostruire la dinamica di quanto successo sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Nicolò e in ausilio una pattuglia della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta. Il bilancio è di una donna di 51 anni rimasta contusa, che era la volante della Fiat, e trasportata per accertamenti al Pronto Soccorso cittadino.