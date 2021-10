Scontro fra due auto alla Veggioletta, un ferito

Scontro in via Jacopo Reggi a Piacenza, in zona Veggioletta, poco dopo le 7 di lunedì 25 ottobre.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Piacenza, sono entrate in collisione una Mercedes e un’Audi.

Uno dei conducenti ha avuto la necessità di essere medicato dai sanitari della Croce Bianca per poi essere trasportato al Pronto Soccorso cittadino per accertamenti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire agli uomini di Sicurezza e Ambiente il completo ripristino della carreggiata e rimuovere i detriti.