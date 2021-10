Scontro tra auto e moto in via Farnesiana, centauro ferito

Un’incidente tra una moto, una Smart e una Volkswagen Tiguan si è verificato nel pomeriggio del primo ottobre in via Farnesiana a Piacenza.

Ad avere la peggio il motociclista, un uomo di 55 anni, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca e l’auto infermieristica del 118. Le sue condizioni non sono gravi. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo e regolare la viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia locale.