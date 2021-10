Scontro tra due auto a Podenzano, due contusi

Incidente nella mattinata di sabato 30 ottobre in via Campo Sportivo a Podenzano.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Val Nure Val Chero, due auto si sono scontrate. Rimasti contusi i due conducenti, medicati dai sanitari del 118 e condotti al Pronto Soccorso di Piacenza per le cure del caso. Per il ripristino della carreggiata sono intervenuti gli uomini di Sicurezza e Ambiente.